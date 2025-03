Ilfattoquotidiano.it - Lotus Emira Turbo SE, la versione che strizza l’occhio alla tradizione del brand inglese

Con la nuovaSE,aggiorna la gamma del suo coupé, alzando ulteriormente l’asticella delle prestazioni e della tecnologia. Il marchio britannico introduce unaancora più potente e raffinata della sua ultima sportiva con motore a combustione, affiancandolarinnovataV6.La siglaSE non è un semplice esercizio di marketing, ma un richiamostoria del: SE; “Special Equipment”, una denominazione cheha da sempre riservato alle versioni più performanti e accessoriate, mentrerichiama i modelli più importanti e “pepati” come la Espritdel 1980.In questa nuova declinazione, il quattro cilindri 2.0di derivazione AMG sviluppa 400 CV e 480 Nm di coppia, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,0 secondi e una velocità massima di 290 km/h.