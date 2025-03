Liberoquotidiano.it - Lotto, botto a Lecce grazie all'intelligenza artificiale: quanto vincono e soprattutto come

Giocano ale si portano a casa 50mila euro con due vincite consecutiveall': è successo a tre studenti del dipartimento di Matematica dell'università del Salento a. Alla prima giocata sono riusciti a intascare circa 4.500 euro. Poi, perfezionando il loro metodo, ci hanno riprovato altre volte, fino a vincere 43.700 euro. Un importo decisamente più alto. In particolare, hanno utilizzato algoritmi matematici per analizzare i numeri estratti nel corso degli anni e individuare quelli con maggiori probabilità di essere estratti. Poi, hanno sviluppato un loro algoritmo che ha esaminato i dati delle estrazioni deldegli ultimi due anni. Tuttavia, non sono stati presi in considerazione i numeri cosiddetti "ritardatari", quelli che non venivano estratti da molto tempo, ma al contrario i numeri estratti più frequentemente, proprio per capire se ci fosse una sorta di schema dietro.