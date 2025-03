Movieplayer.it - L'orto americano, intervista a Pupi Avati: "C'è molto di me nel personaggio di Filippo Scotti"

Tratto dal suo omonimo romanzo, il nuovo film del regista ha spunti autobiografici: dalla passione per la scrittura, al desiderio di parlare con i propri cari defunti. In sala dal 6 marzo.è in un momento creativo incredibile: dal 2021 è uscito in sala ogni anno con un nuovo film. Stavolta è il momento di L', adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo, scritto da lui, e presentato in anteprima mondiale come film di chiusura alla Mostra del Cinema di Venezia 2024. Arrivato al cinema, è la storia di un giovane scrittore, di cui non sappiamo il nome, interpretato da, rivelazione scoperta da Paolo Sorrentino, che l'ha voluto in È stata la mano di Dio. Siamo nella Bologna del 1945, a guerra appena terminata. Il protagonista lavora nel negozio di .