Lorenzo Simonelli agli Europei indoor di Apeldoorn il debutto stagionale dopo l’infortunio

Leggi su Sportface.it

Questa sera prenderanno il via gliad, in Olanda, e tra i protagonisti in gara ci sarà subito anche. Il classe 2002 rappresenta uno dei protagonisti più attesi per una spedizione azzurra che punta a ottenere risultati importanti. Sono tante, infatti, le frecce su cui l’Italia ripone le proprie speranze. E, appunto, è una di queste. Di certo non sarà semplice per il romano farsi largo nella folta concorrenza, soprattutto perché per lui si tratta della prima uscita. Infatti,non ha partecipato ai recenti campionati italiani assoluti di Ancona a causa di un fastidio muscolare.Ma ciò non fa calare le aspettative sul 22enne, che vanta già un palmares di altissimo livello. Il suo primato personale in 7.43 risale ad appena dodici mesi fa, quando si sono svolti i mondialia Glasgow.