Liberoquotidiano.it - "L'ora del riarmo, dobbiamo difenderci": von der Leyen prevede guerra. Lavrov la gela: siamo pronti

"Questo è un momento spartiacque per l'Europa e l'Ucraina come parte della nostra famiglia europea. È anche un momento spartiacque per l'Ucraina. L'Europa affronta un pericolo concreto e presente, e quindi l'Europa deve essere in grado di proteggersi, di difendersi, così comemettere l'Ucraina in una posizione per proteggersi e spingere per una pace duratura e giusta. Vogliamo una pace con la forza, ed è per questo che oggi presento ai leader il piano didell'Europa". Con queste parole Ursula von derha inaugurato il vertice Ue sul conflitto in Ucraina al quale ha partecipato anche Volodymyr Zelensky. "Il piano difino a 800 miliardi di euro per investimenti nella difesa. Offre agli Stati membri uno spazio fiscale per investire nella difesa. Offre agli Stati membri la possibilità di investire nell'industria della difesa ucraina o di procurarsi capacità militari che vanno direttamente all'Ucraina.