L'opposizione si spacca. M5s e Avs: stop al riarmo. I dem hanno due anime

La corsa alda parte dell’Unione europea annunciata da Ursula von der Leyen, dividee acuisce le divergenze di vedute all’interno del Partito democratico. La tregua interna ai dem, tra l’anima radicale e quella riformista, è cessata, infatti, a seguito delle dichiarazioni di Elly Schlein. Non appena si è diffusa la notizia, la segretaria ha dichiarato che la corsa agli armamenti "non è la strada che serve all’Europa. All’Unione serve la difesa comune" invece così "rischia di diventare il meronazionale di 27 Paesi. E noi non ci stiamo". Schlein ha annunciato inoltre che porterà questa sua linea al prevertice dei socialisti, in programma questa mattina, prima del Consiglio straordinario europeo. Ma nella giornata di ieri alla lista dei malpancisti che non condividono la linea della segretaria, si è aggiunto anche Paolo Gentiloni mentre un altro big del partito, Dario Franceschini ha rivendicato la contrarietà del Pd – pur con qualchetura – all’ipotesi di aumentare il budget da destinare alle armi.