L’onore di Elly | l’articolo 54 il Quatargate e i mascariati della sinistra 

A memoria,54Costituzione fu, per la prima volta, gettato nell’arena politica da Pierluigi Bersani, ma oggi fa partecassetta degli attrezzi diSchlein: lo ha esibito e scagliato dai banchi dell’opposizione in occasionemozione di sfiducia alla ministra del Turismo Daniela Santanchè; trasformata in un atto di fiducia del Parlamento a seguitosua bocciatura da parte dell’aula. Un capolavoro delle opposizioni.Disciplina e onore secondo la leader del PdCosa dice54, secondo comma,Carta? “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”. Per molti anni il costituzionalismo di casa nostra lo aveva considerato una norma ridondante o per dirla tutta, superflua, perché ripete un contenuto già espresso in altri precetti, dai contorni più precisi e meno eticizzanti,Costituzione (come gli articoli 3, 27, 97, 98).