Lollobrigida propone di abbassare l’IVA sulle ostriche per permettere a più utenti possibili di acquistarle

“Che mangino brioches”: era questa una citazione (in realtà un falso storico) erroneamente attribuita dalla tradizione a Maria Antonietta d’Asburgo-Lorena. Il protagonista di questi giorni è invece il ministro dell’Agricoltura, che ha proposto di, pera quante più personedi avere accesso ai preziosi molluschi, simbolo da sempre di lusso e ricchezza. Eppure, dietro questa richiesta apparentemente insolita, secondo il ministro ci sarebbe un motivo ben più nobile: proteggere i pescatori dal granchio blu.le porta in Senato e chiede l’abbassamento delIn un momento storico particolarissimo, al limite della tensione e della pressione fiscale, nonostante gli esulti di Meloni (che sostiene l’aumento dell’occupazione, dimenticandosi completamente della fascia 25-34, dove invece la disoccupazione incalza), il nostro ministro ha portato una proposta interessante in Senato.