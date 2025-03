Notizie.com - Lodo scommesse e decreto dignità, Gasparri: “Basta ipocrisie. Dai grillini nessuna lezione di moralità, hanno buttato miliardi”

Questa mattina è arrivato il via libera da Palazzo Madama alla cosiddetta riforma del calcio italiano. Molto verte sul mondo delle, con la possibilità di tornare alla pubblicità del gioco dopo che ill’aveva vietata.: “Iportato solo ignoranza e incompetenza” (ANSA) Notizie.comMaurizio, capogruppo di Forza Italia al Senato, ha parlato in esclusiva a Notizie.com della riforma, sottolineando la sua attenzione al fenomeno della ludopatia. E criticando fermamente il Movimento 5 Stelle per l’attuazione delha commentato dunque la possibilità di reintrodurre le sponsorizzazioni legate a un mondo fin troppo spesso criticato.ha sottolineato: “Ritengo che è giusto che ci siano dei limiti e si debba combattere la ludopatia, ma in un ambito di regole prefissate è anche vero che lo Stato ricava delle cospicue entrate in questo settore.