Lodi, ubriaco prende a calci e pugni la convivente incinta che sta dormendo: arrestato

Casalpusterlengo (), 6 marzo – Picchia selvaggiamente la compagnamandandola in ospedale e per lui scatta il provvedimento legato alla normativa sul Codice Rosso: attorno all'una di questa notte, ambulanza del 118 e carabinieri sono arrivati a sirene spiegate presso un'abitazione di via Battisti all'interno del Villaggio Pilota, a Casalpusterlengo, per soccorrere una donna straniera di circa 25 anni che era stata presa adal. Alcolismo L'uomo sembra avesse abusato di sostanze alcoliche. Mentre la giovane è stata successivamente trasferita presso il pronto soccorso dell'ospedale Maggiore diin codice giallo, l'aggressore è stato fermato e condotto in caserma per ulteriori accertamenti: non è escluso che per lui scatti l'arresto disposto dalla Procura della Repubblica disecondo le norme legate appunto alla normativa più restrittiva sulla violenza sulle donne entrata in vigore nel 2019.