Locatelli Juventus prestazione da vero capitano | le nuove chiavi tattiche e la differenza di avere Thuram e non Koopmeiners

di Tommaso Vottero: tutto quello che non hai notato e ledellamessa in mostra contro l’HellasnaLasi è regalata lunedì una grande notte. Con la vittoria contro l’Hellasna per 2-0 i bianconeri hanno riconquistato il quarto posto in classifica e accorciato sull’Inter capolista che, ora, dista solamente sei punti.Grande merito va dato allaofferta dal trio di centrocampo formato dae McKennie. Nello specifico, ildella Vecchia Signora, nel periodo più complicato della stagione, ha lanciato dei segnali dae proprio leader. Andiamo ad analizzare la suacontro l’Hellasna e cosa possiamo aspettarci da lui da qui a fine stagione.: carattere da vendere e nuova collocazione tatticaManuelsi è preso sulle spalle la squadra.