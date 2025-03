Quotidiano.net - Lo strano caso di Villa Valguarnera: set del “Gattopardo” e dell’ “Arte della gioa”, le due serie tv in onda contemporaneamente

Roma, 6 marzo 2025 – Un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, e dove la finzione cinematografica si fonde con la realtà: un'incredibile coincidenza ha portato, gioiello architettonico siciliano, a essere protagonista di duetelevisive di punta trasmesse adesso in contemporanea, "Il" su Netflix e "L'gioia" su Sky. Entrambe le produzioni hanno scelto questa dimora storica come set principale, creando un singolare cortocircuito tra passato e presente. Situata a Bagheria, in provincia di Palermo,è un capolavoro del barocco siciliano, progettato nel XVIII secolo dall'architetto Tommaso Napoli. La, appnuta alla famiglia, ha ospitato nel corso dei secoli illustri personaggi, tra cui la scrittrice Dacia Maraini, che vi ha trascorso psua infanzia.