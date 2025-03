Lanazione.it - Lo sport: un diritto e una possibilità per tutti

Leggi su Lanazione.it

Ogni essere umano ha ildi praticare educazione fisica e, poiché essi sono gli strumenti migliori per la crescita della personalità, per lo sviluppo della fiducia in se stessi, per creare relazioni, per darsi degli obiettivi e sforzarsi a raggiungerli. Detto questo siamo convinti che anche le persone disabili possono, praticando, seguire le proprie passioni, vivere emozioni con tanti amici, sentirsi realizzate e trovare – o ritrovare, in alcuni casi – equilibrio nella propria vita. Molti credono che gli atleti disabili non siano in grado di fare attivitàiva ma quando vedono le loro performance rimangono sbalorditi per la grande determinazione e competenza che impiegano e i risultati straordinari che raggiungono. Così come gli atleti senza disabilità, anche essi partecipano a gare internazionali che si sviluppano ai livelli di competizione, fino ad arrivare alle paralimpiadi che includono 28