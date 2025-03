Formiche.net - Lo scudo nucleare di Macron è aleatorio. Parla Villa (Ispi)

Leggi su Formiche.net

Politicamente è un successo. All’atto pratico, lo “per gli alleati europei” annunciato dal presidente francese Emmanuelè “quanto di piùe poco realizzabile esista”. Mentre è in corso il vertice straordinario Ue sulla Difesa e dopo l’annuncio di ReArm Europe da parte della presidente Ursula von der Leyen, è Matteoanalista senior dia commentare su Formiche.net la presa di posizione dell’inquilino dell’Eliseo.Dal Cremlino hanno già fatto sapere che le posizioni dirappresentano una minaccia per la Russia. Quella indicata del presidente francese è una traiettoria verosimile?Storicamente la Francia ha sempre tenuto per sé la sua forzaagli altri Paesi perché se l’avesse fatto la sua forza deterrente sarebbe venuta in qualche modo a calare.