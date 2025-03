Live streaming chirurgico ed eco-driving | ecco i progetti vincitori di innoVaction 2024 In campo anche l’Università di Salerno

Leggi su Ildenaro.it

Vodafone Italia, oggi Fastweb + Vodafone, ha annunciato i nomi delle aziende vincitrici del bandoper l’edizione del. I due, sui quali e’ gia’ stato finanziato lo sviluppo dei prototipi, sono stati presentati da Impersive Srl e Minervas Srl che hanno gia’ beneficiato di un finanziamento di 25.000 euro ciascuno.Impersive è un’azienda specializzata nello sviluppo e nella produzione di ”esperienze immersive” con una tecnica di produzione ”360° – stereoscopic 3D – full body – in motion”. Con l’ospedale Humanitas ha ideato ”VeesR”, una soluzione di3D immersivo in Vr (con visori di realtà virtuale) per migliorare i percorsi di formazione dei medici chirurghi, dando maggiore accessibilità all’alta formazione riducendo i costi e aumentando il numero di chirurghi formati.