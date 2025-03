Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Staffetta maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: il sogno dell’Italia sfuma in ultima frazione. Norvegia dominante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.43: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per lafemminile. Buona serata15.41: Valnes, Nyenget, Amundsen e Klaebo conquistano l’oro più atteso, quello dellauomini. Argento per una fantastica Svizzera con Faehndrich, Baumann, Rueesch, Grond, bronzo per la Svezia con Gisselman, Poromaa, Burman, Anger15.40: Settimo posto per gli Usa, ottava la Germania, nona la Gran Bretagna e decima la Finlandia a completare la top 1015.39. Quinto il Canada, SESTO POSTO PER UNA BUONA ITALIA. E’ mancato il quarto componente, Daprà non è riuscito a fare la differenza. Un Barp o un De Fabiani al meglio avrebbero potuto spingere l’Italia più in alto15.38: ARGENTO PER LA SVIZZERA, BRONZO PER LA SVEZIA15.38:ORO, E’ IL QUINTO ORO PER KLAEBO, 14MA VITTORIA AL MONDIALE PER LUI15.