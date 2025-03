Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom maschile Mondiali juniores in DIRETTA: seconda manche dalle 11.30, Franzelin prova la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:14 Amici di OA Sport ben ritrovati nellascritta dellospecialedeidi sci. Tra poco più di 15 minuti via allache chiuderà la competizione iridata.9.44 La nostratermina qui per il momento, noi di OA Sport vi diamo l’appuntamento alle 11.30 per il via della.9.42 Prestazioni non esaltanti quelle offerte dagli italiani. Jakobè di gran lunga il migliore degli azzurri: l’altoatesino è 12mo a 1.92 dal comando e potrebbe puntare a una top-ten. Ben più staccati Enrico Valentino Zucchini, 24mo a 3.43 dalla testa, e Luca Ruffinoni, 34mo a 4.59. Out Pietro Bisello.9.39 Primaa eliminazione quella che si sta completando sulla pista Priesnig B di Tarvisio.