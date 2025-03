Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom maschile Mondiali juniores in DIRETTA: oro al norvegese Braekken, azzurri lontani dal vertice

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:08 LA TOP TEN ED I PIAZZAMENTI DEGLI ITALIANI1-Theodor(NOR) 1:29.852-Gustav Wissting (SWE) +0.363-Luca Carrick-Smith (GBR) +0.464-Morit Zurdell (AUT) +1.075-Max Uhlir (SWE) +1.166-Aleix Aubert Serracanta (ESP) +1.707-Freddy Carrick-Smith (GBR) +1.958-Giuliano Fux (SUI) +1.989-Lukas Krauss (GER) +2.0510-Adam Novacek (SVK) +2.1515-Jakob Franzelin (ITA) +2.4324-Enrico Valentino Zucchini (ITA) +3.9712:05 Norvegia che può dunque dormire sogni tranquilli per il futuro del settore tecnico. Nulla da fare per l’Italia, in difficoltà tanto in gigante quanto in.12:03 ORO! Altra manche solidissima del, che non concede nulla tagliando il traguardo in 1:29.85 con 36 centesimi di margine su Wissting. Bronzo al britannico Luca Carrick-Smith.