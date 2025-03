Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom maschile Mondiali juniores in DIRETTA: inizia la seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:39 Scherer resiste quel tanto che basta. 12 centesimi il vantaggio al traguardo per il tedesco, che si piazza al comando quado sta per partire l’austriaco Stefan Schidreiter.11:38 Un paio di sbavature per l’italiano, che chiude al terzo posto provvisorio staccato di 26 centesimi dal leader. Si prosegue con il tedesco Leo Scherer, che parte con ben 83 centesimi di margine al cancelletto.11:37 Forse appagato del gran risultato della primal’andorrano non corre rischi giungendo al traguardo con oltre 2 secondi di distacco. Tocca ad Enrico Zucchini! L’azzurro deve difendere 48 centesimi sull’islandese.11:36 Fa ancor meglio Sigurdsson! L’islandese firma il miglior tempo dibalzando al comando con 12 centesimi sull’americano. Si continua con l’andorrano Pirmin Estruga Sans, qualificato addirittura con il pettorale n.