Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom maschile Mondiali juniores in DIRETTA: inizia la prima manche

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.37 Out lo svedese Philip Jonsson. Il 50% degli atleti scesi sino ad ora non ha concluso la propria discesa.8.36 Theodor Braekken va in testa! Ritmo migliore nel finale di gara per il norvegese che va a prendersi la leadership con 0.19 di margine su Wissting.8.35 Gran parziale nell’ultimo settore per Gustav Wissting. Lo svedese si issa al comando con tre decimi netti di vantaggio su Lunder.8.34 Abbastanza in controllo Stanley Buzek arriva al traguardo: lo statunitense è secondo a 0.22 dallaposizione.8.33 Sbaglia parecchio anche Oscar Andreas Sandvik: anche il norvegese salta una porta nei pressi del traguardo. Solo un atleta dei primi quattro scesi è riuscito a concludere la sua prova.8.32 Errore grossolano anche per Flavio Vitale. Out anche il campione del mondodi gigante.