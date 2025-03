Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: tutto cancellato per il forte vento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM MASCHILE JUNIORES ALLE 8.30 E 11.30I PETTORALI DI PARTENZAProgramma, orari e tv della giornataChiudiamo qui il nostroe vi rimandiamo agli articoli di approfondimento e cronaca su OA Sport.9.11: Non ci sono problemi per il corretto svolgimento delle gare del fine settimana norvegese, visto che ieri la primaè stata svolta correttamente. Domani è in programma la prima delle due discese con replica poi il sabato, mentre domenica si corre il superG.9.10: A causa della FIS ha deciso di cancellare ladelladi Kvifjell.9.08:CANCELLATA!Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladella, ed ultima,delladi(Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2024-