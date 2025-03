Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: Paris unica carta azzurra senza Casse

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM MASCHILE JUNIORES ALLE 8.30 E 11.30I PETTORALI DI PARTENZAProgramma, orari e tv della giornataBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladella, ed ultima,delladi(Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2024-. Dopo il primo allenamento disputato ieri, gli specialisti della velocità si concentreranno sullaper studiare nuovamente neve e linee in vista della gara del weekend.Sulla pista denominata Olympiasbakken (dove si sono disputate le gare veloci delle Olimpiadi di Lillehammer 1994) vivremo lache prenderà il via alle ore 10.00 e che ci farà capire quali saranno i favoriti per le discese che si disputeranno nel corso del weekend.