Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: serata importante contro l’ex Melli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.23: Le parole di Ettore Messina alla vigilia “Affrontiamo una squadra di altissimollo ed enorme profondità. La fisicità che esprime in difesa dovremo attaccarla muovendo molto la palla ed eseguendo spaziature corrette, oltre che farci trovare pronti quando sarà necessario effettuare qualche aggiustamento tattico”.20.20: Ilha giocato lunedì sera a Parigi, vincendo in volatai padroni di casa e cancellando così il clamoroso passo falsoil Maccabi. La squadra turca è attualmente al secondo posto in classifica ed è certamente una delle candidate alla vittoria finale.20.16: All’andata l’si è regalata una delle miglioridella sua stagione di, vincendo ad Istanbul per 91-85.20.14:, infatti si trova attualmente al nono posto e un successoi turchi darebbe una spinta ulteriore alla formazione italiana anche in vista delle prossime settimane, quando l’avrà una serie di scontri diretti che decideranno il suo futuro.