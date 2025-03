Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: i meneghini ritrovano Melli da ex

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera, e benvenuti alladi, match valevole per la ventottesima giornata dell’2024-. Una partita fondamentale nel cammino verso i playoff per la squadra di Messina.Dopo la bella ed importante vittoria casalinga di una settimana fa contro il Monaco, l’attende al Forum ilin un’altra sfida dal grande fascino e da valore altissimo per Shields e compagni., infatti si trova attualmente al nono posto e un successo contro i turchi darebbe una spinta ulteriore alla formazione italiana anche in vista delle prossime settimane, quando l’avrà una serie di scontri diretti che decideranno il suo futuro.Ilha giocato lunedì sera a Parigi, vincendo in volata contro i padroni di casa e cancellando così il clamoroso passo falso contro il Maccabi.