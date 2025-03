Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 76-100, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: netta vittoria dei turchi. Preoccupano Mirotic e Gillespie

Preoccupano le condizioni di Mirotic e Gillespie, soprattutto quest'ultimo preoccupa molto. Per Milano è una sconfitta pesante ma che non pregiudica il cammino per la qualificazione ai Playoff o Play-In. Saranno fondamentali le prossime tre trasferte con Stella Rossa, Paris e Real Madrid. Prestazione offensiva mostruosa del Fenerbahce con il 71,8% da due e il 50% da tre. Errick McCollum è il miglior marcatore con 18 punti, ma ci sono anche i 15 di Wade Baldwin e i 14 di Nigel Hayes-Davis. FINISCE LA PARTITA! Il Fenerbahce domina al Forum e dà una dimostrazione di forza davvero importante. Una Milano completamente uscita dal campo ad inizio terzo quarto dopo gli infortuni di Mirotic e Gillespie (grande paura e portato via in barella). 76-100 Gli ultimi due della partita sono di Stefano Tonut.