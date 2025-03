Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 56-76, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: infortuni di Mirotic e Gillespie, turchi in controllo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA57-81 Ilnon sbaglia mai. Baldwin con un super arresto e tiro.57-79 Tripla di Biberovic.57-76 Un solo libero di Causeur.FINISCE IL TERZO QUARTO! Unafrastornata dalle perdite di(uscito in barella dopo anche un colpo alla testa). Ilè in pienoa dieci minuti dalla fine.56-76 Super penetrazione di McCollum.56-74 Arresto e tiro di Bolmaro.54-73 Due liberi di Dimitrijevic.52-73 Hayes-Davis dominante nel terzo quarto. Iltocca il +21.52-70 Dentro il libero di Hayes-Davis.52-69 Hayes-Davis segna con il fallo di Tonut.52-67 Sottomano di Bolmaro. Due minuti alla fine del quarto.50-67 Tap in offensivo di Colson.50-65 Tabellata di LeDay.48-65 Tripla frontale di Hayes-Davis e ilforse chiude già la gara.