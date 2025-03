Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 37-53, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: primo tempo stellare dei turchi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL SECONDO QUARTO! Ilha costruito l’allungo nel finale di quarto, toccando il +16 all’intervallo.deiche stanno tirando 8/12 dall’arco. Wade Baldwin è il migliore deicon 10 punti, mentre aal momento non bastano i 12 di Shields e gli 11 di Mirotic.37-53 Purtroppo Biberovic trova il canestro sulla sirena.Mancano due secondi alla fine. Purtroppo nella fretta di battere la rimessa, Mirotic ha messo un piede in campo e quindi sarà palla per il.37-51 Hall brucia la difesa milanese e segna due punti al tabellone.37-49 Ancora una tripla delcon Baldwin. Ultimo minuto.37-46 Dentro il libero di Mirotic.36-46 Che magia di Mirotic! Canestro irreale con il fallo di Baldwin.