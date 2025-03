Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 30-38, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: i turchi cercano un mini allungo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-38 Due liberi di Shields.28-38 McCollum scatenato! L’americano mette anche la tripla del +10. Ilscappa via.28-35 Arresto e tiro di McCollum che trova solo la retina.28-33 Straordinario canestro di Shields, che risponde prontamente a Melli.25-33 Melli non sbaglia ancora dall’angolo. Sei punti pesantissimi dell’ex.25-30 Ancora Mirotic a rimbalzo! Dopo l’errore di Bolmaro arriva il tocco del montenegrino che tiene incollata l’.23-30 Tripla anche di Melli con ilche sta tirando benissimo23-27 Causeur batte McCollum e trova due punti al tabellone.21-27 Tripla frontale di Sanli.21-24 Mirotic trova il tap in offensivo dopo l’errore di Causeur.FINISCE IL PRIMO QUARTO!delnel finale di quarto con iche sono avanti di cinque punti alla prima sirena.