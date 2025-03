Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 11-13, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: inizio equilibrato al Forum

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-24 Ottimo arresto e tiro di Bolmaro.17-24 Biberovic mette la tripla in solitaria e ilprova a scappare via. Un minuto alla fine del quarto.17-21 Piazzato dalla media di Sanli e arriva il timeout di Messina.17-19 Arresto e tiro di McCollum che riporta avanti i turchi.17-17 Super canestro di Baldwin nonostante una gran difesa di Gillespie.17-15 Mannion si prende la responsabilità offensiva e segna con l’arresto e tiro davanti a Hall.15-15 Schiacciata di Baldwin15-13 Un solo libero per Causeur.Entra in campo Nicolò Melli.Timeout televisivo nella partita dopo cinque minuti senza sosta.14-13 Splendida azione dichiusa dalla tripla dall’angolo di Ricci.11-13 Pick&roll perfetto tra Mannion e Mirotic con il montenegrino che ne segna altri due facili.