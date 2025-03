Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint Nove Mesto in DIRETTA: vince Jacquelin, Giacomel ancora sul podio. Bø accorcia su Laegreid

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL NUOVO ORDINE DI PARTENZA19:39 Anche nella Coppagara favorevole a Bø, che adesso ha 31 punti di margine su.19:35 I due sono distanziati adesso di appena 15 punti.19:35 Il distacco tra Johannes Boe daè quindi nullo, quando mancano 6 gare individuali alla fine della Coppa del Mondo 2024-25.19:33 Chiude Cappellari in 40^ posizione di poco davanti a Hofer con tre errori in più. Non resterà in zona punti.CLASSIFICA TOP TENMASCHILEEmilien(FRA) 0 23’13?8TOMMASO(ITA) 1 +19?8Johannes Bø (NOR) 2 +20?9Eric Perrot (FRA) 1 +22?8Endre Strømsheim (NOR) 1 +27?0Jesper Nelin (SWE) 0 +32?8Quentin Fillon Maillet (FRA) 2 +33?6Emilien Claude (FRA) 1 +37?0Campbell Wright (USA) 0 +38?7Niklas Hartweg (SUI) 0 +40?219:30 Tanta fatica sugli sci oggi per Wright, complice anche forse un malanno che ha costretto alla non partenza tre suoi compagni oggi.