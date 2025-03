Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint Nove Mesto in DIRETTA: tra pochi minuti al via Perrot, subito i più forti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL NUOVO ORDINE DI PARTENZA 18:38 Ci siamo quindi, riparte la Coppa del Mondo. Esapremo chi vincerà lamaschile, importantissima sia per Boe che per Laegreid, i due contendenti allo maschile.18:34 Le condizioni di oggi non sono facili, ci sono 9 gradi a. Chi parte prima ha sicuramente un vantaggio.18:30 I nuovi numeri degli italiani: Giacomel (23), Hofer (41), Bionaz (22) Zeni (65), Braunhofer (79) e Cappellari (55).18:25 Il primo al via sarà quindi Eric, ricordanco come l’ordine di partenza è stato modificato con i migliori ad aprire il cancelletto per primi.18:24 Tra circa 16? comincerà lamaschile da(CZE).17:00 Le temperature primaverili dina Morave hanno costretto gli organizzatori a modificare l’ordine di partenza degli atleti mettendo i migliori all’inizio.