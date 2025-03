Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint Nove Mesto in DIRETTA: tanti errori dei big, gara aperta

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL NUOVO ORDINE DI PARTENZAErrore anche per il francese, il secondo.Sbaglia anche Uldal a terra, c’è Fillon Maillet!LAEGREID SBAGLIA DUE VOLTE!Perrot nell’ultimo giro guadagna su Sørum! E’ con Johannes Bø, ricordiamo!Dunque, dopo il primo poligono Strømsheim con 3?7 su Jacquelin e 6? su Laegreid. C’è lì anche Samuelsson.Un errore per Giacomel, due per Bionaz. L’azzurro pagherà circa 30? da Stroemsheim.Clamoroso primo giro, con lo zero, di Strømsheim! E’ in testa con margine di 3?7 su Jacquelin.Tarjei Boe senzaa +6? dopo la prima serie.Johannes Boe e Perrot insieme nell’ultimo giro! Pesca il jolly il francese.Sprofonda Bionaz nella neve ceca, Giacomel in linea con gli umani!Clamorosa serie in piedi di Perrot che si rilancia anche per il podio!DUEPER JOHANNES BOE!Zero a terra di Jacquelin che si porta in testa con 2?6 di margine dopo una serie.