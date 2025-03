Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint Nove Mesto in DIRETTA: in pista Laegreid, Bø e Giacomel!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL NUOVO ORDINE DI PARTENZAil più vicino a Perrot dopo 2.4km.Un errore per il francese, che non parte bene quindi!Perrot al primo poligono!Samuelsson miglior tempo dopo 800 metri.Partito Johannes Thingnes Bø!Claude bene dopo 800 metri, ai 2.4km Perrot guadagna su Sørum e ha 5? di margine.il più vicino a Perrot dopo 800metri. Partiti Samuelsson e Fillon Maillet.18:44 Non sono partiti ben 3 americani, chissà che Campbell Wright non sia anch’egli influenzato. Gli assenti per gli USA sono Germain, Brown e Schommer.Eric Perrot dopo 800 metri ha 1?9 su Sørum e 7?0 su Strolia.Inanche Sørum, così come Sturla Holm: il pettorale giallo di leader di Coppa!Inquindi Eric Perrot, uno dei favoriti odierni.INIZIATA LA GARA!18:38 Ci siamo quindi, riparte la Coppa del Mondo.