Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint Nove Mesto in DIRETTA: altro grande podio di Giacomel! Vince Jacquelin

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL NUOVO ORDINE DI PARTENZAAnche Wright già dietro a!Gli azzurri male al tiro, Hofer 3 errori, Bionaz 3, Zeni 2 a terra, chi ha lo zero è Cappellari. In pista da poco anche Braunhofer.Hartweg già dietro pesantemente a. Vediamo se batte laegreid, sul quale Ponsiluoma sta guadagnando nell’ultimo giro.Anche Wright è davanti agrazie alla serie lampo, ma di pochi decimi.Clamoroso anche lo zero di Wright, che però non è al meglio sugli sci, anche in virtù di un malanno che ha preso di mira gli americani.Ricordiamo che il tracciato per forza di cose si è rallentato e quindi Hartweg difficilmente si difenderà da Tommaso.Beh, clamoroso zero in piedi dello svizzero: che è ex-aequo con.C’è Hartweg, lo attendiamo per congelare le prime 5 posizioni.