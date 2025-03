Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: subito la 4×400 mista!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella prima giornata dei Campionatidiin programma ad Apeldoorn in Olanda. Prima serata di gare dedicata a batterie e qualificazioni aglidi Apeldoor, quella di giovedì 6 marzo, che comprende però la prima finale, della staffetta. Sono ben 14 gli azzurri in gara.Si parte alle 18.20 con le qualificazioni del salto in alto maschile. L’olandese Douwe Amels, campione europeo in carica, sarà della partita, ricordando la straordinaria giornata vissuta a Istanbul, la migliore della sua carriera. In una stagione non particolarmente brillante dal punto di vista delle misure, spiccano tra gli iscritti l’ucraino Oleh Doroshchuk, leader mondiale stagionale e bronzo aglidi Roma 2024 con 2,32, l’israeliano Yonatan Kapitolnik, capace di 2,31 sotto il sole di Tel Aviv, e il ceco Jan Stefela, che ha raggiunto quota 2,30.