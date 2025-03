Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: subito Furlani e Simonelli! Si assegna il titolo della 4×400 mista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA E GLI ITALIANI IN GARA18.02: Si parte alle 18.20 con le qualificazioni del salto in alto maschile. L’olandese Douwe Amels, campione europeo in carica, saràpartita, ricordando la straordinaria giornata vissuta a Istanbul, la miglioresua carriera. In una stagione non particolarmente brillante dal punto di vista delle misure, spiccano tra gli iscritti l’ucraino Oleh Doroshchuk, leader mondiale stagionale e bronzo aglidi Roma 2024 con 2,32, l’israeliano Yonatan Kapitolnik, capace di 2,31 sotto il sole di Tel Aviv, e il ceco Jan Stefela, che ha raggiunto quota 2,30. L’Italia, orfana di Stefano Sottile (2,31), schiera il neo-campione nazionale Matteo Sioli (Euro2002), reduce da un 2,28, Manuel Lando (Aeronautica), che ha stabilito il personale ad Ancona con 2,26, e il debuttante Eugenio Meloni (Carabinieri).