Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: Sioli e Bruni a caccia della finale! Attesa per Furlani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA E GLI ITALIANI IN GARA19.01: Tra poco il viaqualificazione dell’asta donne. Ci sono, Molinarolo e Scardanzan a. Con 4.65 ci si qualifica per la. Queste le protagoniste:1 Angelica Moser SUI 4.88 4.7611 Elina Lampela FIN 4.63 4.604 Tina Šutej SLO 4.82 4.7025 Saga Andeon FIN 4.52 4.527 Elisa Molinarolo ITA 4.70 4.6017 Ariadni Adamopoulou GRE 4.50 4.4024 Kitty Friele Faye NOR 4.55 4.5521 Alix Dehaynain FRA 4.53 4.4614 Elien Vekemans BEL 4.56 4.568 Marie-Julie Bonnin FRA 4.71 4.7118 Anjuli Knäsche GER 4.55 4.5035 Virginia Scardanzan ITA 4.45 4.4015 Hanga Klekner HUN 4.57 4.4516 Lene Onsrud Retzius NOR 4.70 4.403 Amálie Švábíková CZE 4.80 4.656 RobertaITA 4.73 4.7018.59: Kosonen e Potye superano i 2.