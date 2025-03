Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: Furlani in finale senza brillare! Bene Sioli, Lando, Bruni e Molinarolo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA E GLI ITALIANI IN GARA21.26: C’è Lorenzo Ndele Simonelli al via della seconda batteria dei 60 ostacoli. Questi i prtoagonisti:17 Krzysztof Kiljan POL 7.57 7.5721 Elmo Lakka FIN 7.63 7.6544 Daniel Goriola GBR 7.72 7.7641 Bálint Szeles HUN 7.69 7.7910 Elie Bacari BEL 7.51 7.513 Lorenzo Ndele Simonelli ITA 7.43 —-30 Alin Ionut Anton ROU 7.70 7.7416 Wilhem Belocian FRA 7.42 7.4621.22: Il salto di Trajkovic qualifica per laMattiache dunque non affronterà il terzo tentativo21.21: Dominio per lo spagnolo Llopis che si impone con 7?53, secondo posto per Pedre con 7?68, terzo Minoue con 7?69. Ripescabili Czykier con 7?70, Larrinaga con 7?79, l’azzurro Fofana con 7?80 e Van Hellemondt con 7?8521.19: Al via la prima batteria dei 60 ostacoli uomini.