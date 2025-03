Lanazione.it - Lite per il pascolo di un gregge, estrae la pistola e spara: 77enne denunciato

Montopoli in Val d'Arno (Pisa) 6 marzo 2025 - Un tranquillo pomeriggio di lavoro nei campi si è trasformato in un pericoloso confronto a colpi di, fortunatamente a salve. I Carabinieri della Stazione di San Romano hannoun pensionato di 77 anni per minaccia aggravata, dopo aver esploso alcuni colpi diin aria e minacciato un allevatore durante una discussione per ildi undi pecore. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio in una zona di campagna nel comune di Montopoli in Val d'Arno, dove i Carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112. Secondo la ricostruzione dei fatti, laè scoppiata per futili motivi legati aldelle pecore, durante la quale il pensionato, infuriato, ha estratto unaa salve e ha esploso alcuni colpi in aria, nel tentativo di spaventare l'allevatore e allontanarlo dal suo terreno.