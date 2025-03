Agi.it - Lite in famiglia nel Foggiano. Un uomo è morto accoltellato dalla moglie

AGI - Undi 30 anni a San Severo, nel, èper una ferita di coltello inferta ieri sera. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il fendente è stato inferto al termine di un litigio in. Mario La Pietra, questo il nome della vittima, ieri sera, intorno alle 21, è stato trasportato all'ospedale dove è deceduto. L'accoltellamento è avvenuto all'interno di un appartamento di via Tondi, alla periferia della città. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, ieri sera ci sarebbe stato un litigio tra i due al termine del quale il 30enne avrebbe riportato alcune ferite all'addome. Trasportato all'ospedale Masselli Mascia di San Severo, i medici hanno tentato il possibile ma le ferite sono risultate troppo gravi. La, interrogata dai carabinieri, hail marito per difendersi da una sua aggressione.