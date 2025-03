Lidentita.it - Lite in casa, lei lo uccide con una coltellata. Nell’ombra gli omicidi di uomini in famiglia

Unaall’addome, il ricovero immediato in ospedale, la morte a seguito della gravità della ferita: così a San Severo, in provincia di Foggia, il tragico epilogo della vita di un 29enne, Mario La Pietra. Secondo le iniziali ricostruzioni, il fatto al termine di unanata per motivi futili all’interno dell’abitazione in cui La .in, lei locon unaglidiinL'Identità.