Oasport.it - L’Italia sogna a lungo, ma la medaglia in staffetta sfuma nel finale. Norvegia senza rivali

Ancoranelladei Mondiali a Trondheim. Erik Valnes, Martin Loewstroem Nyenget, Harald Oestberg Amundsen e Johannes Hoesflot Klaebo dominano la 4×7,5 in 1:08’13?7, sostanzialmente un monopolio che parte dalla prima frazione e finisce con Klaebo in tripudio davanti al suo pubblico, a superare Petter Northug nel numero di ori iridati complessivi, ora 14. Gara ritardata di mezz’ora per le condizioni non proprio clementi.Nella prima frazione le cose si mettono subito bene per, Cechia e Svezia, con Valnes, Novak e Gisselman che iniziano subito a fare la voce grossa. Resiste Bourdin per la Francia, a metà cade Anttola per la Finlandia, il che significa sogni di medaglie finiti per il Paese.Valnes, poco prima della fine del secondo giro, inizia a dettar legge e se ne va, poi Novak riesce a prendere del vantaggio prima di cedere a Fellner il testimone.