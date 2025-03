“L’Italia più buona”, l’evento di solidarietà per i bambini ucraini

Leggi su Ilfaroonline.it

6 marzo 2025- Una serata die spettacolo per regalare serenità e speranza ai” questo il significato dell’iniziativa “più” promossa dalla giornalista e Ambasciatrice di Pace Claudia Conte che prenderà vita che si è svolta ieri sera presso il Monnalisa Bistrot di San Carlo a Montalenghe (TO), dove i campioni del mondo di pizza acrobatica Pietro e Gabriele Asaro hanno messo a servizio la loro arte per una causa speciale.Grazie al supporto delle aziende piemontesi Molino Signetti e 958 Santero, i due pizzaioli acrobatici siciliani insieme al maestro pizzaiolo napoletano Bujo Mustafi hanno preparato pizze per oltre 70(alcuni orfani di guerra attualmente in Italia e altri profughi di guerra che vivono in italia presso il centro Cascina Torta).