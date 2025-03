Cms.ilmanifesto.it - L’Italia non usa i soldi per la transizione

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Doveva essere un meccanismo redistributivo per finanziare lae facilitare la decarbonizzazione dell’atmosfera, e invece il sistema europeo di aste e scambio di quote di emissione ETS (Emissions Trading .non usa iper lail manifesto.