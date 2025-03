Lanotiziagiornale.it - “L’Italia diventa ricattabile, altro che sostegno all’industria made in Italy”: parla la deputata M5S, Emma Pavanelli

È in discussione alla Camera il Ddl spazio.del Movimento Cinque Stelle, quali sono i punti salienti del provvedimento?“Gli aspetti più significativi di questo provvedimento riguardano il possibile ingresso di multinazionali straniere nel settore satellitare con i conseguenti rischi per la sovranità tecnologica, la sicurezza nazionale e per le imprese italiane. Si tratta di una legge che, se approvata, non darà alcuna tutela agli interessi nazionali, piuttosto aprirà la strada a una svendita della nostra rete”.Voi avevate presentato una pregiudiziale di merito al testo.“La pregiudiziale di merito presentata dal M5S si fonda su diversi punti. In primo luogo l’esautorazione delmento: i nostri emendamenti non li hanno neppure letti. A seguire la svendita della sovranità tecnologica, perché il disegno di legge non offre alcuna tutela alle imprese italiane né prevede investimenti concreti nel settore aerospaziale nazionale.