Thesocialpost.it - Lione, Paulo Fonseca sospeso fino al 30 novembre per minacce all’arbitro

Leggi su Thesocialpost.it

L’allenatore del, è statodalla commissione disciplinare della Lega franceseal 30per comportamento inappropriato nei confronti dell’arbitro durante la partita di Ligue 1 contro il Brest, terminata con la vittoria della sua squadra per 2-1. L’episodio incriminato si è verificato dopo l’espulsione del tecnico, quandoavrebbe affrontato l’arbitro in un ‘testa a testa’ minaccioso, un comportamento giudicato inaccettabile dagli organi disciplinari.Restrizioni aggiuntive e impatto sulle competizioniOltre alla lunga sospensione, aè stato vietato l’accesso allo spogliatoio della sua squadraal 15 settembre, una misura che limita ulteriormente la sua capacità di interagire direttamente con i giocatori durante le partite. Tuttavia, la sanzione riguarda esclusivamente le competizioni nazionali: il tecnico portoghese potrà infatti sedere regolarmente in panchina nelle sfide di Europa League, a partire dal match contro la Steaua Bucarest in programma domani.