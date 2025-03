Ilgiorno.it - L’inverno 2025 a Milano? Sette gradi di temperatura media e solo due volte termometro sottozero

, 6 marzo- E’ stato un inverno decisamente più caldo del normale anelle temperature massime e nelle minime, con ilscesoduesotto lo zero e poco piovoso nonostante un gennaio superiore ai valori storici. Rilevazioni della Fondazione Osservatorio Meteorologico Secondo le rilevazioni della Fondazione Osservatorio MeteorologicoDuomo ETS, ladella stagione meteorologica compresa tra il 1° dicembre 2024 e il 28 febbraioè stata di 7: 1.8° in più rispetto allaclimatica 1991-2020 e di 3superiore al periodo 1961-1990. Salvo qualche sporadico episodio freddo, la stagione appena conclusa è in linea con la tendenza degli ultimi 10 anni di inverni più miti della norma. In particolare, quelli del 2020 e del 2024, con unadi 8, sono stati i più caldi degli ultimi 128 anni.