Ultimouomo.com - L'Inter ha battuto il Feyenoord e la stanchezza

Leggi su Ultimouomo.com

La notizia più importante è questa: l’torna da Rotterdam con una seria ipoteca sul passaggio del turno in Champions e lo ha fatto minimizzando lo sforzo. È una notizia particolarmente felice per Simone Inzaghi, dopo che la sua squadra nelle ultime uscite era apparsa sottotono dal punto di vista atletico e che, in Olanda, è scesa in campo per disputare la sua quarantesima partita ufficiale da inizio stagione (e siamo solo ai primi di marzo). Diabbiamo parlato anche in Che Partita Hai Visto, il podcast dedicato ai nostri abbonati in cui commentiamo a caldo le partite più importanti della settimana. Se non sei ancora abbonato puoi farlo cliccando qui.Con il numero e la qualità degli assenti al de Kuip (tutte e due le squadre comprese) si potrebbe costruire una buona formazione.