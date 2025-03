Sport.quotidiano.net - L’iniziativa. Alunni a scuola di tifo con Settembrini e Chiosa

Ieri mattina nelle sale del quartiere di Porta del Foro, si è rinnovato l’appuntamento con"Adi" promossa dal Coni. Protagonisti l’Arezzo e il comitato Orgoglio Amaranto, che hanno intrattenuto i tanti ragazzi presenti delle classi terze dellasecondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Giorgio Vasari. Tema dell’incontro le modalità di condotta delso per un sostegno corretto e responsabile verso la propria squadra del cuore. Per l’Arezzo erano presenti i calciatori, che hanno parlato del loro percorso e della loro esperienza in campo, oltre al responsabile e al direttore del settore giovanile Paolo Bertini e Francesco Serrapica, che hanno rimarcato l’importanza di avvicinare i giovani all’Arezzo e di formare i ragazzi aiutandoli nel loro percorso di crescita.