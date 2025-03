Bergamonews.it - Linificio e Canapificio Nazionale al JEC World 2025

Bergamo., azienda certificata B Corp e leader nella produzione di filati e tessuti in lino e canapa, parteciperà al JEC, una delle fiere leader a livello mondiale per l’industria dei compositi, che si svolgerà a Paris Nord Villepinte dal 4 al 6 marzo. Durante la fiera, presenterà i progetti realizzati e le potenzialità dei materiali naturali nel settore dei compositi. Un’opportunità per dimostrare come lino e canapa possano offrire alte prestazioni e sostenibilità, contribuendo all’evoluzione dei compositi bio-based.JECè la fiera di riferimento per i professionisti del settore, un punto d’incontro per leader, innovatori ed esperti provenienti da tutto il mondo.La fiera offre una vetrina completa sulle ultime tecnologie, prodotti e applicazioni dei materiali compositi, interessando settori che vanno dall’aerospaziale all’automotive, dall’edilizia e molto altro.